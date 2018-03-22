Украинская модель Алина Байкова украсила обложку модного журнала: фото

Одна из самых успешных украинских моделей Алина Байкова снялась для обложки мартовского номера L'Officiel India.

Топ-модель предстала на снимках в ярких образах и поделилась некоторыми из них в своем Instagram. Автор съемки – фотограф Карлос Руиц.

Читайте также: Модель Алина Байкова показала стройную фигуру во время отдыха: фото

Алина Байкова для L'Officiel India

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 21 Бер 2018 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений L'Officiel India (@lofficielindia) 16 Бер 2018 р. о 7:30 PDT

Алина не только покорила модные подиумы, но и влилась в голливудскую тусовку, в частности, девушка дружит с актером Леонардо Ди Каприо.