Украинская модель Алина Байкова украсила обложку модного журнала: фото
Одна из самых успешных украинских моделей Алина Байкова снялась для обложки мартовского номера L'Officiel India.
Топ-модель предстала на снимках в ярких образах и поделилась некоторыми из них в своем Instagram. Автор съемки – фотограф Карлос Руиц.
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Алина Байкова для L'Officiel India
Алина не только покорила модные подиумы, но и влилась в голливудскую тусовку, в частности, девушка дружит с актером Леонардо Ди Каприо.
Источник: 24 Канал
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