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      Украинская модель Кейт Андервуд снялась в рекламе парфюма вместе с Шарлиз Терон: фото, видео

      67 Читати новину українською
      Кейт Андервуд
      Кейт Андервуд / JetSetter.ua

      Лицом нового аромата J'adore Absolu стала голливудская актриса Шарлиз Терон, которая уже много лет является послом аромата Dior J'adore. На этот раз в мини-фильме снялись и другие модели, среди которых украинка Кейт Андервуд.

      Терон – центральная фигура кампании, но ее окружают другие женщины – разной внешности, возраста и типажей. Одной из красавиц стала украинская модель Кейт Андервуд, которая сейчас живет в США. Имя киевлянки Катя Подлесная.

      Читайте также: Красота – это принятие себя: Шарлиз Терон снялась в фильме Dior

      Украинская модель выложила завораживающее фото в Instagram, где видно ее лицо и золотой образ в мини-фильме для нового аромата J'adore Absolu.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Undina. A still from new @Dior J’adore Absolu film directed by Romain Gavras celebrating women.

      Допис, поширений Cate Underwood (@undervoodoo)

      "Чрезвычайная Вселенная. Ода женщинам, всем женщинам, которые вместе сильнее, чем в одиночку", – говорится в описании новой рекламной кампании Dior Parfums.

      Реклама нового аромата Dior J'adore: видео

      Кто такая Кейт Андервуд? (Cate Underwood)28-летняя украинка работала для журналов ELLE, L'Officiel, Harper's Bazaar, Playing Fashion, VAGA Magazine и для многих других. В 2010 году она стала победительницей конкурса Bazaar Fashion Forward в номинации лучший fashion-фотограф. Успех в фотографии ей не помешал хорошо стартовать и в модельном бизнесе – теперь она работает в Париже, Нью-Йорке и других городах.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Мода
      Источник: VOGUE
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