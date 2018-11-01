Украинская модель Кейт Андервуд снялась в рекламе парфюма вместе с Шарлиз Терон: фото, видео

Лицом нового аромата J'adore Absolu стала голливудская актриса Шарлиз Терон, которая уже много лет является послом аромата Dior J'adore. На этот раз в мини-фильме снялись и другие модели, среди которых украинка Кейт Андервуд.

Терон – центральная фигура кампании, но ее окружают другие женщины – разной внешности, возраста и типажей. Одной из красавиц стала украинская модель Кейт Андервуд, которая сейчас живет в США. Имя киевлянки Катя Подлесная.

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Украинская модель выложила завораживающее фото в Instagram, где видно ее лицо и золотой образ в мини-фильме для нового аромата J'adore Absolu.

"Чрезвычайная Вселенная. Ода женщинам, всем женщинам, которые вместе сильнее, чем в одиночку", – говорится в описании новой рекламной кампании Dior Parfums.

Реклама нового аромата Dior J'adore: видео

Кто такая Кейт Андервуд? (Cate Underwood)28-летняя украинка работала для журналов ELLE, L'Officiel, Harper's Bazaar, Playing Fashion, VAGA Magazine и для многих других. В 2010 году она стала победительницей конкурса Bazaar Fashion Forward в номинации лучший fashion-фотограф. Успех в фотографии ей не помешал хорошо стартовать и в модельном бизнесе – теперь она работает в Париже, Нью-Йорке и других городах.