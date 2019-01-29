Украинская олимпийская чемпионка неудачно упала на телевизор во время соревнования: видео

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан во время выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити неудачно приземлилась после одного из выпадов.

Украинка потеряла равновесие и упала на монитор, который стоял рядом, разбив его. Видео падения Харлан выложила у себя в Instagram.

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"Думаю, мне нужно улучшить чувство баланса и больше никогда не фехтовать вблизи телевизоров", – подписала видео Харлан.

Что касается самого турнира, то Ольга Харлан вылетела еще на стадии 1/32 финала, уступив француженке Малине Вонсавади.

Стоит отметить, что Ольга Харлан – олимпийская чемпионка Пекина-2008 (командная сабля). Также в ее активе две награды с Олимпиады в Рои-2016 – серебряная медаль в командной сабле и бронза в индивидуальной. Еще одну бронзовую медаль в индивидуальной сабле Ольга Харлан завоевала на Олимпийских играх в Лондоне-2012. По состоянию на начало 2019 года украинка является четвертым номером в мировом рейтинге саблисток.

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