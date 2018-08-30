Украинская олимпийская чемпионка выложила в Instagram соблазнительные фото (18+)

Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова приняла участие в фотосессии, часть из фото которой решила выложить в Instagram.

Спортсменка предстала в необычном привлекательном образе, где она позирует в сексуальном нижнем белье.

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"Давно у меня в ленте не было селфифото. Очень крутая фотосессия была сегодня. Уже очень жду фото", – подписала фото Яна Клочкова.



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