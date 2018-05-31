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"Украинская песня - 2018": появилась информация о первых хэдлайнерах масштабного телепроекта

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Украинская песня - 2018: хедлайнеры шоу
Украинская песня - 2018: хедлайнеры шоу

18 августа Львов превратится в музыкальную мекку Украины. Именно здесь проведут грандиозный телепроект "Украинская песня - 2018". Организаторы уже объявили первых хедлайнеров.

Известно, что концерт состоится на стадионе "Арена Львов". Целью мероприятия является поиск новых ярких лиц на украинской музыкальной сцене. Рядом с молодыми вокалистами выступят опытные артисты, которые уже обрели популярность в Украине.

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Организаторы национального телепроекта "Украинская песня - 2018" представила имена 4 хедлайнеров, которые выступят во Львове. В частности, это "Вопли Видоплясова", Pianoбой, О.Torvald и Alyosha. Известно, что, кроме них, выступят еще 13 известных исполнителей, однако их имена пока остаются в секрете.

Молодые участники грандиозного шоу пройдут отборочный тур для участия в телепроекте. За месяц в комитет "Украинской песни - 2018" поступило 200 заявок от малоизвестных артистов, которые стремятся попасть в список вокалистов шоу.

Вместе со звездами на сцену выйдут молодые артисты – десять победителей отборочного тура, который проходит сейчас. В общем "Украинская песня 2018" объединит в одном концерте 27 исполнителей – накануне 27-ой годовщины независимости Украины
– рассказали организаторы шоу.

Сейчас украиноязычные группы и вокалисты имеют возможность побороться за победу для участия в "Украинской песне - 2018". Заявки будут принимать до 15 июня. По словам организаторов проекта, никаких ограничений в стиле музыки нет, поэтому каждый может принять участие в отборе.

Отметим, что билеты на гала-концерт телепроекта "Украинская песня 2018" уже в продаже.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры
Источник: 24 Канал
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