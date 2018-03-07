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Украинская певица откровенно рассказала о своих пластических операциях

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Слава Каминская
Слава Каминская / Фото с Іnstagram

Украинская певица, солистка "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась, что обращалась к услугам пластических хирургов.

Об этом Каминская написала в своем Instagram и выложила снимки до пластики лица.

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Как известно, Слава вышла замуж за пластического хирурга, однако звезда говорит, что делала пластику до знакомства с мужем.

"Я никогда не скрывала того, что прибегала к услугам пластического хирурга, и мало того, одна из немногих, кто откровенно об этом говорил во многих интервью. И было это задолго до появления в моей жизни любимого человека с этой замечательной профессии", — признается Каминская.

Так Слава выглядит сейчас

А так – в 18 лет

По ее словам, она действительно изменилась со времен своей юности, но такие изменения не всегда были результатом операций.

"По мнению "трудящихся" я сплю на операционном столе, но хочу вас огорчить — это не так. Не обязательно что-то "резать", чтобы изменить овал лица, поднять брови, изменить взгляд и сделать его более открытым — достаточно ботулотоксина. Убрать носогубные складки, сделать выраженные скулы — гиалуронка в помощь. Не забывайте о множестве фильтров, фотошопе и ракурсе фото. Но если обратить внимание на мои юношеские фотографии, то увеличивать губы можно и с помощью карандаша для контура. Уверена, что если вы пересмотрите свои фото, начиная с 16 и заканчивая сегдняшним днем, вы однозначно увидите изменения", — написала певица.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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