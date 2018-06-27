Украинская Премьер-лига утвердила 17 стадионов, которые пригодны для матчей

Исполком Федерации футбола Украины утвердил 17 стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает издание SportArena.

Теперь черниговская "Десна" официально может принимать матчи в своем городе.

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Также утвержден стадион "Черноморца", который пока официально не стал участником УПЛ. Стадионы "Авангард" в Луцке, "Звезда" в Кропивницком, "Днепр-Арена" и "Метеор" в Днепре, вероятно, были поданы некоторыми клубами в качестве резервных.

Полный список:

ОСК "Металлист" (Харьков)

НСК "Олимпийский" (Киев)

"Ворскла" им. Бутовского (Полтава)

"Славутич-Арена" (Запорожье)

Стадион им. В.Бойко (Мариуполь)

"Арена Львов" (Львов)

"НИКА" (Александрия)

"Украина" (Львов)

"Динамо" ім. В.Лобановского (Киев)

"Оболонь Арена" (Киев)

"Авангард" (Луцк)

"Днепр Арена" (Днепр)

"Черноморец" (Одесса)

"Звезда" (Кропивницкий)

"ОНСЦ" (Чернигов)

"НТК" им.Банникова (Киев)

"Метеор" (Днепр)

Отметим, что новый розыгрыш УПЛ начнется 22 июля, в нем примут участие 12 клубов.