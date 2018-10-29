Украинская сборная "Игр непобежденных" вернулась домой: как встретили участников

29 октября "непобежденные" вернулись в Украину. Из Сиднея украинские ветераны привезли рекордное количество медалей.

За неделю, пока продолжались "Игры непокоренных", бойцы 20 раз поднимались на пьедестал в Австралии.

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В частности, стали лучшими в гребле на тренажерах, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и легкой атлетике. Украинцы завоевали 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых.

Сегодня, 29 октября, под звуки оркестра их встретили в столичном аэропорту "Борисполь". Истощенных длительным перелетом спортсменов обнимали родные и друзья, также поздравить сборную с победой пришли военные, коллеги, и просто неравнодушные украинцы. Все – с плакатами, цветами и флагами.

"Приехало нас 19 человек. Для него это сюрприз, он об этом не знает (один из участников, – 24 канал). Они непобежденные, мощные, непобежденные – они наши! Наверное, будет много слез счастья и много поцелуев", – рассказала, как будет встречать участников, Татьяна Федонюк.

Победы я могу посвящать только тем, благодаря кому я могу заниматься конкретно спортом и быть на соревнованиях, это все наши защитники, парни, девушки, которые сейчас защищают границы Восточной Украины, которые воюют с российским агрессором,

– подчеркнул член украинской сборной Юрий Дмитренко.