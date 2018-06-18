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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинская сборная начала подготовку к "Играм непокоренных": видео

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Уже за 4 месяца в Сиднее начнутся "Игры непокоренных" – это аналог паралимпийских игр для военных. Украинская сборная уже начала подготовку. 15 наших представителей будут соревноваться за первенство в плавании, гребле, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и легкой атлетике.

Ветеран АТО Майя Москвич стреляет метко, хотя впервые взяла лук в руки три месяца назад. Для военной более привычен автомат Калашникова. А еще она мечтала об "Играх непокоренных". С фронтовой травмой спины стрельба из лука – единственная доступная для нее дисциплина.

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"Я фактически работаю над каждым движением, а второй акпект – это психологическая подготовка. Должен быть внутренний покой", – отметила ветеран АТО Майя Москвич.

Учасники
Участники "Игр непокоренных"

В зале начинает свою тренировку Юрий Дмитренко. Это будут уже вторые его "Игры непокоренных", в прошлом году он был в резерве. Теперь преимущественно в основном составе и сразу в нескольких дисциплинах. Два года назад Дмитрий потерял ногу: подорвался на мине, когда пошел со своей разведывательной группой на помощь собратьям.

После ранения я не думал что смогу приседать со штангой. Каждый человек может адаптироваться, это зависит только от его желания,
– подчеркнул ветеран АТО Юрий Дмитренко.

Тренировать ветеранов войны не сложно, говорит тренер. Особой тактики нет, нагрузки как для здоровых спортсменов. До этого ребята тренировались самостоятельно. В частности Денис Фищук занимался ежедневно по 5 часов. И не только ради победы.

В 2017 году наша сборная завоевала 14 медалей, 8 из которых – золотые. Теперь из Сиднея надеются привезти еще больше наград.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Игры непокоренных Новости спорта
Источник: 24 канал
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