Украинская сборная начала подготовку к "Играм непокоренных": видео

Уже за 4 месяца в Сиднее начнутся "Игры непокоренных" – это аналог паралимпийских игр для военных. Украинская сборная уже начала подготовку. 15 наших представителей будут соревноваться за первенство в плавании, гребле, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и легкой атлетике.

Ветеран АТО Майя Москвич стреляет метко, хотя впервые взяла лук в руки три месяца назад. Для военной более привычен автомат Калашникова. А еще она мечтала об "Играх непокоренных". С фронтовой травмой спины стрельба из лука – единственная доступная для нее дисциплина.

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"Я фактически работаю над каждым движением, а второй акпект – это психологическая подготовка. Должен быть внутренний покой", – отметила ветеран АТО Майя Москвич.



Участники "Игр непокоренных"

В зале начинает свою тренировку Юрий Дмитренко. Это будут уже вторые его "Игры непокоренных", в прошлом году он был в резерве. Теперь преимущественно в основном составе и сразу в нескольких дисциплинах. Два года назад Дмитрий потерял ногу: подорвался на мине, когда пошел со своей разведывательной группой на помощь собратьям.

После ранения я не думал что смогу приседать со штангой. Каждый человек может адаптироваться, это зависит только от его желания,

– подчеркнул ветеран АТО Юрий Дмитренко.

Тренировать ветеранов войны не сложно, говорит тренер. Особой тактики нет, нагрузки как для здоровых спортсменов. До этого ребята тренировались самостоятельно. В частности Денис Фищук занимался ежедневно по 5 часов. И не только ради победы.

В 2017 году наша сборная завоевала 14 медалей, 8 из которых – золотые. Теперь из Сиднея надеются привезти еще больше наград.

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