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Украинская сборная по биатлону не поедет на соревнования в Россию? Поддерживаете ли вы решение?

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Сборная по биатлону не будет участвовать в соревнованиях в России
Сборная по биатлону не будет участвовать в соревнованиях в России / dt.ua

Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени. Соответствующее решение принял 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Как рассказал министр Жданов, такое решение приняли, "поскольку речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил".

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Ранее о бойкоте этапа Кубка мира в России заявили Федерации биатлона США, Канады и Чехии. Все из-за допинговых скандалов.

А как считаете вы, стоило отказываться от участия в соревнованиях в России или все же переступить через принципы и дать спортсменам право самим решать?

Теги: Новости России Новости спорта Новости биатлона Новости Украины Допинг Опрос 24 Министерство молодежи и спорта
Источник: 24 Канал
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