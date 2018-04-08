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Украинская сборная по биатлону выиграла 2 "бронзы" на ЧМ среди военных

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Украинские биатлонисты завоевали очередные медали на чемпионате мира среди военных
Украинские биатлонисты завоевали очередные медали на чемпионате мира среди военных / Соцсети

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону среди военных. 7 апреля украинские спортсмены выиграли две бронзовые медали в командной гонке.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что первое место как в мужской, так и в женской гонках заняли хозяева – команда Астрии.

Относительно украинских квартетов, то они метко стреляли, но имели традиционные проблемы со скоростью, поэтому финишировали лишь третьими.

За мужскую сборную бежали Тищенко, Ткаленко, Прима и Семенов, а женкую сборную представляли Дмитренко, Варвинец, Кручова и Джима.

Теги: Новости Украины Австрия Новости биатлона Новости спорта
Источник: 24 Канал
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