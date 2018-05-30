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Украинская сенсация Roland Garros вылетела из турнира

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / Getty Images

Украинская теннисистка Екатерина Козлова, которая в первом раунде Roland Garros выбила прошлогоднюю победительницу турнира Елену Остапенко, вылетела во втором раунде соревнований.

В соперницы Екатерине Козловой попалась чешка Катерина Синякова. Примерно одинаковые по силе соперницы (Козлова – 67-а в рейтинге WTA, Синякова – 54-а), потратили два часа и двадцать минут для определения победительницы. Они сыграли все три сета.

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Козлова повела в счете, выиграв два первых гейма. Однако после этого три свои подачи отдала сопернице. Синякова «ответила взаимностью», тоже трижды подряд проиграв свои подачи. Поэтому все решилось на тай-брейке. Здесь успешнее оказалась украинка.

Зато во втором сете уже чешка повела 0:2. А впоследствии и 1:4. Отыграна Козловой одна подача не слишком помогла. Счет в матче стал равным.

Третий сет Козлова тоже провела не слишком удачно. Выиграв свою первую подачу, две следующие она проиграла (одну из них – вообще без борьбы). У Синяковой осталось больше сил на концовку матча. Несмотря на то, что украинке удалось сравнять счет 4:4, свою следующую подачу Козлова чисто проиграла, а впоследствии и заключительную подачу соперницы, которая с первой попытки реализовала матч-пойнт.

Екатерина Козлова – Катерина Синякова 1:2 (7:6, 4:6, 4:6).

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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