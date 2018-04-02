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Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу

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Анна Музычук
Анна Музычук

Анна Музычук выиграла женский чемпионат Европы по блицу. Захватив преимущество в первом туре, украинка до конца сохраняла лидерство и проиграла только один раз.

Всего за 13 туров Анна Музычук, которая до этого стала бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, получила 10 очков. Проиграла она только один раз – в последнем туре, который уже для нее ничего не решал в турнирной таблице.

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Хотя серебряная и бронзовая призеры соревнований – немка Элизабет Петц и полячка Моника Сочко набрали по 9,5 баллов. Стоит добавить, что Петц перед тем выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам.

Отметим, что Анна Музычук была чемпионкой мира по шахматам сразу в двух дисциплинах – рапиде и блице. Однако в 2017 году она отказалась поехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию на защиту титула из-за нарушения прав женщин в этой стране.

Теги: Шахматы Новости спорта
Источник: 24 Канал
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