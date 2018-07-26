18:26
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинская теннисистка Козлова позорно уступила на турнире в Москве

37 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (82-й номер мирового рейтинга) ничего не смогла противопоставить Лауре Зигемунд. 217-я ракетка мира разбила украинку за два сета, потратив на это чуть больше, чем час.

Первый сет, который продолжался 21 минуту, Козлова проиграла в сухую. Всего за все шесть геймов она сумела лишь шесть раз получить очки.

Читайте также: Украинка Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию

Уже во втором сете Козлова получила возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею как следует. После того, как ей удалось выиграть свою подачу, три следующих гейма выиграла немка. И когда в шестом гейме украинка имела возможность отобрать гейм у соперницы, Козлова дважды не сумела выиграть брейк-пойнт. Впоследствии на девятом гейме Зигемунд довела матч до победы.

Екатерина Козлова – Лаура Зигемунд 0:2 (0:6, 3:6)

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
сегодня, 18:05 Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
Михайло Года
Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов
сегодня, 17:50 Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов
Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
сегодня, 17:02 Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
Блог Соцмережі
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сегодня, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сегодня, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Нью-Йорк Рейнджерс" дома минимально уступили "Бостону"
 2 апреля 2012 , 11:00
Формула-1: Команды и FIA медлят с подписанием Договора согласия
 24 октября 2012 , 10:49
Четыре соперника для сборной Украины
 15 октября 2013 , 17:29
5 грн с каждого проданного билета на ближайшие матчи сборной Украины пойдут на нужды армии
 5 июля 2014 , 09:18
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук