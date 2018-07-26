Украинская теннисистка Козлова позорно уступила на турнире в Москве

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (82-й номер мирового рейтинга) ничего не смогла противопоставить Лауре Зигемунд. 217-я ракетка мира разбила украинку за два сета, потратив на это чуть больше, чем час.

Первый сет, который продолжался 21 минуту, Козлова проиграла в сухую. Всего за все шесть геймов она сумела лишь шесть раз получить очки.

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Уже во втором сете Козлова получила возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею как следует. После того, как ей удалось выиграть свою подачу, три следующих гейма выиграла немка. И когда в шестом гейме украинка имела возможность отобрать гейм у соперницы, Козлова дважды не сумела выиграть брейк-пойнт. Впоследствии на девятом гейме Зигемунд довела матч до победы.

Екатерина Козлова – Лаура Зигемунд 0:2 (0:6, 3:6)