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      Украинская теннисистка Лопатецкая уверенно шагает ко второму титулу через 2 недели

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      Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира ITF
      Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира ITF / btu.org.ua

      Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $ 25,000 в Гонконге.

      За полтора часа Лопатецкая в двух партиях обыграла первый номер посева японку Момоко Кобори, закончив матч со счетом 6:3, 6:3.

      Читайте также: Ни один украинец не будет играть в основной сетке Australian Open, Костюк вышла в финал квалификации

      В следующем раунде украинка встретится с еще одной представительницей Японии Май Минокоси, которая выступает под шестым номером посева.

      Отметим, что победа над Кобори стала девятой подряд для 15-летней Лопатецкой в Гонконге. Неделей ранее Дарья выиграла аналогичные соревнования.

      Напомним, что 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал на турнире в Хобарте (Австралия). Украинка проиграла Белинди Бенчич.

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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