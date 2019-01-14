Украинская теннисистка Марта Костюк встречается с российским военнослужащим: фото
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк встречается с россиянином Алексеем Захаровым. Недавно его призвали на службу в российскую армию.
Совместные фото пара выкладывает в Instagram. Последняя из них, где Алексей и Марта вместе, датирована 15 декабря 2018 года.
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Также есть совместная фотография за 18 сентября 2018 года.
Стоит отметить, что Алексей Захаров тоже теннисист. Однако в ноябре 2018 года его призвали в ряды российской армии. Он уже успел принять присягу.
Источник: 24 Канал
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