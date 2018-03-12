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Украинская теннисистка победила на турнире ITF во Франции

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Катарина Завацкая
Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая получила четвертый титул в карьере. 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла четвертую ракетку соревнований – 17-летнюю теннисистку из Люксембурга Элеонору Молинаро: 6: 1, 6: 2.

В каждом из сетов финала ITF в Амьене, Завацкая сумела сделать по два брейка и не дала своей сопернице реализовать четыре брейк-поинта в течение встречи, пишет btu.org.ua.

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Отметим, что именно в Амьене Катарина сумела выиграть свой первый матч в текущем сезоне, прервав серию из четырех поражений подряд, два из которых были в этом году.

Титул во Франции стал для Завацкой четвертым в ее карьере за время выступлений на турнирах ITF. В 2015 году она победила на двух 10-тысячниках в Грузии и Египте, а в прошлом сезоне выиграла титул на 25-тысячнике в Италии.

Также уроженка Луцка впервые с января прошлого года сыграла на турнире с призовым фондом 15 тысяч долларов и благодаря победе вернется в Топ-250 рейтинга.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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