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      Украинская теннисистка разгромно покидает Australian Open

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      Цуренко покидает Australian Open
      Цуренко покидает Australian Open / EPA

      24 ракетка мира украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку во втором круге на открытом чемпионате Австралии по теннису. Обидчицей украинки стала американка Аманда Анисимова.

      В поединке против Анисимовой украинка взяла всего два гейма 0:2 (0-6, 2-6).

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      На старте матча Цуренко не удалось воспользоваться тремя брейкпоинтами, после чего семь геймов подряд выиграла Анисимова. Во второй партии украинка потеряла три гейма на подаче, а сама оформила один брейк.

      Цуренко в девятый раз подряд стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом сезоне украинка также зачехлила ракетку после второго раунда, а до этого четыре сезона подряд не могла преодолеть первый круг турнира.

      Свой личный рекорд в Мельбурне Леся установила в 2013 году, когда дошла до третьего раунда.

      17-летняя Анисимова на этом турнире одержала свою дебютную победу в основе турниров Большого Шлема. Для американки это третье выступление в основной сетке "мейджоров". В третьем круге соревнований Аманда Анисимова сыграет с сильнейшей в матче Ариной Соболенко (Беларусь, WTA 11) – Кэти Бултер (Великобритания, WTA 97).

      Напомним, что на Australian Open остались две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свои поединки они сыграют завтра.

      Теги: Спорт Australian Open Теннис Леся Цуренко
      Источник: 24 Канал
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