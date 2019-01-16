Украинская теннисистка разгромно покидает Australian Open

24 ракетка мира украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку во втором круге на открытом чемпионате Австралии по теннису. Обидчицей украинки стала американка Аманда Анисимова.

В поединке против Анисимовой украинка взяла всего два гейма 0:2 (0-6, 2-6).

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На старте матча Цуренко не удалось воспользоваться тремя брейкпоинтами, после чего семь геймов подряд выиграла Анисимова. Во второй партии украинка потеряла три гейма на подаче, а сама оформила один брейк.

Цуренко в девятый раз подряд стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом сезоне украинка также зачехлила ракетку после второго раунда, а до этого четыре сезона подряд не могла преодолеть первый круг турнира.

Свой личный рекорд в Мельбурне Леся установила в 2013 году, когда дошла до третьего раунда.

17-летняя Анисимова на этом турнире одержала свою дебютную победу в основе турниров Большого Шлема. Для американки это третье выступление в основной сетке "мейджоров". В третьем круге соревнований Аманда Анисимова сыграет с сильнейшей в матче Ариной Соболенко (Беларусь, WTA 11) – Кэти Бултер (Великобритания, WTA 97).

Напомним, что на Australian Open остались две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свои поединки они сыграют завтра.