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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Украинская теннисистка сенсационно победила в финале квалификации турнира в США

61 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / sorokainfo.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская довольно неожиданно в финале квалификации турнира в американском Нью-Хейвен победила бывшую седьмую ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии.

Хотя сам матч легким назвать нельзя. На два сета спортсменки потратили два часа и четыре минуты. А победителя сетов пришлось определять на тай-брейках.

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При этом начала матч Ястремская, которая сейчас является 103-й ракеткой мира, не слишком удачно. Она проиграла свою стартовую подачу, а в третьем гейме трижды отыгрывала брейк-пойнт соперницы. Зато в шестом гейме на подаче Бенчич уже украинка трижды не смогла реализовать брейк-пойнт и проиграла. Сыграла же проигранную на старте подачу Ястремская в десятом гейме, несмотря на то, что швейцарка дважды подавала на сет-пойнт. А уже на тай-брейке сумела победить 7:5

Второй сет оказался таким же напряженным. Только на этот раз соперницы дважды обменялись» подачами. При этом Ястремской удалось дважды отыграть свои проигранные подачи. А на тай-брейке она повела 4:0, и сохранила это преимущество до конца.

Даяна Ястремская – Белинда Бенчич 2:0 (7-6 (5), 7-6 (3)

С кем сыграет украинка в основной сетке турнира в Нью-Хейвене пока неизвестно. Стоит добавить, что до этого 18-летняя украинка дважды выступала в основных сетках турниров WTA в этом сезоне в Акапулько и Чарльстоне.

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Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 канал
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