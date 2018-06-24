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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинская теннисистка в напряженном матче проиграла финал в Великобритании

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела выиграть финал турнира в британском Илкли. В напряженном матче, который длился все три сета (по 2 часа и 32 минуты), украинка уступила Терезе Смитковой из Чехии.

В первом сете все решилось на тай-брейке. До этого соперницы выиграли свои подачи, по одному  разу "обменявшись" выиграшем подачи друг у друга. И именно на тай-брейке успешной оказалась чешка.

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Во втором сете Ястремская выиграла одну подачу Смитковой, и в девятом гейме сразу могла подавать на сет-пойнт. Однако после счета 40:0 чешка сумела исправить ситуацию, и доже могла выиграть гейм, доведя дело до брейк-пойнта. И все же Ястремская после этого с третьей попытки реализовала сет-пойнт.

Все решалось в третьем сете. И снова на тай-брейке. Обменявшись подачами в начале, а затем и на седьмом и восьмом геймах на тай-брейке теннисистки выигрывали свои подачи. Поэтому определяющей стала потеря украинкой на своей подаче при счете 4:5 в пользу чешки. После того Ястремская проиграла следующую свою подачу. Титул выиграла Смитковая.

Даяна Ястремская – Тереза ​​Смитковая 1:2 (6:7 (2), 6:3, 6:7 (4)

Стоит отметить, что на турнире в Илкли в финале сыграет украинский теннисист Сергей Стаховский.

Что касается Ястремской, то выход в финал турнира позволит ей подняться сразу на 20 позиций вверх в рейтинге WTA, который будет обновлен в понедельник, 25 июня. Она займет 127 место. Кроме того, финалистки турнира, как правило, получают приглашение в основную сетку Wimbledon

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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