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      Украинская теннисистка выиграла второй титул за две недели

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      Лопатецкая выиграла второй теннисный турнир за две недели
      Лопатецкая выиграла второй теннисный турнир за две недели / facebook.com

      Украинка Дарья Лопатецкая выиграла второй теннисный турнир за две недели. 15-летняя теннисистка стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.

      В финальном матче 489 ракетка мира обыграла китаянку Ма Шуюе, которая занимает 357-е место в мировом рейтинге. Харьковчанка справилась с соперницей за два сета – 6:4, 6:3.

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      Теннисистки провели на корте более полутора часов. За это время Лопатецкая подала 3 эйса и сделала 5 брейков, допустив 3 двойные ошибки.

      Отметим, что в основную сетку Лопатецкая попала через квалификацию, куда получила wild card. Таким образом, суммарно она выиграла 7 матчей в Гонконге. Всего же Лопатецкая выиграла уже 12 подряд матчей на хардовом покрытии. На прошлой неделе она также стала чемпионкой турнира ITF на кортах Гонконга.

      15-летняя украинка выиграла уже свой четвертый титул на взрослых турнирах. Кроме двух побед в Гонконге в 2019 году, она побеждала в Анталье и Байе в 2018.

      За победу Лопатецкая получит 51 очко в рейтинг, но изменения произойдут только через две недели. Украинка поднимется сразу на 186 мест и станет 303-й ракеткой мира. Это будет новый рекорд в ее профессиональной карьере.

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      Теги: Спорт Теннис Дария Лопатецька
      Источник: 24 Канал
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