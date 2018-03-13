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Украинская ведущая и модель похвасталась откровенными фото с отдыха на Карибах (18+)

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Юлия Коханова
Юлия Коханова

Украинская ведущая и модель Юлия Коханова совсем недавно вернулась из райского отпуска в солнечной Доминикане.

Девушка в перерывах между съемками отправилась покорять своей красотой лучший курорт Карибского моря. Горячими фотографиями со своего отдыха ведущая поделилась с "Обозревателем".

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По словам Юлии, она является заядлой путешественницей, и при любой возможности старается открывать для себя новые страны и континенты.

"Знакомство с другими культурами, людьми, языками – часть моей жизни, не реже раза в месяц я стараюсь "сбегать" от городской суеты в города Европы. Что может быть лучше уикенда в Чехии, Париже или Риме? Каждая поездка – это эмоциональная перезагрузка и вдохновение, которые помогают мне с еще большей отдачей приступать к съемочному процессу на телеканале и фотосессиям для брендов одежды", – призналась Юлия.

В Доминиканской Республике Юлия побывала впервые, добавив еще одну отметку на собственной travel-карте. Для небольшого отпуска девушка выбрала район Пунта-Кана, который славится национальными парками, мангровыми лесами, тропическими птицами, всевозможными подводными живностями и, пожалуй, лучшими рыбными ресторанами в стране.

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Коханова также посетила остров Саона близ юго-восточного побережья Гаити.

Из экзотических стран телеведущая советует Таиланд, Гоа и Мальдивы.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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