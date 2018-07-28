Украинская велогонщица победила на чемпионате Европы по маунтинбайку

Украинская велогонщица Ирина Попова стала чемпионкой Европы по маунтинбайку в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Чемпионат Европы проходит в австрийском Граце.

Попова прошла квалификацию только с 14-м результатом, но дальше выиграла свои заезды в четвертьфинале, полуфинале и большом финале.

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Медаль Поповой стала первой для Украины на этом первенстве Старого Света.

Отметим, что Ирина Попова является самой титулованной украинской спортсменкой в маунтинбайке. В марте нынешнего года в турецком Газтепе Ирина Попова завоевала уверенную победу в соревнованиях S-2 Salkano Gaziantep.

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