Украинская велогонщица победила на чемпионате Европы по маунтинбайку
Украинская велогонщица Ирина Попова стала чемпионкой Европы по маунтинбайку в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Чемпионат Европы проходит в австрийском Граце.
Попова прошла квалификацию только с 14-м результатом, но дальше выиграла свои заезды в четвертьфинале, полуфинале и большом финале.
Читайте также: Tour de France-2018: расписание и результаты всех этапов
Медаль Поповой стала первой для Украины на этом первенстве Старого Света.
Отметим, что Ирина Попова является самой титулованной украинской спортсменкой в маунтинбайке. В марте нынешнего года в турецком Газтепе Ирина Попова завоевала уверенную победу в соревнованиях S-2 Salkano Gaziantep.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Volkswagen снова размышляет над приходом в Формулу-130 января 2012 , 09:31
"Нью-Йорк Рейнджерс" дома минимально уступили "Бостону"2 апреля 2012 , 11:00
Фоменко: Мы еще будем пересматривать матчи сборной США7 февраля 2014 , 17:52
Президент донецкого футбольного клуба утверждает, что война закончится быстро25 октября 2014 , 13:01