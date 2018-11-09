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      Украинская велосипедистка стала вице-чемпионкой мира по MTB Eliminator в Китае

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      Ирина Попова
      Ирина Попова / Федерация велосипедного спорта Украины

      Украинская велосипедистка Ирина Попова стала серебряным призером на любительском Чемпионате мира Urban Cycling в китайском городе Чэнду. Соревнования длятся с 7 по 11 ноября.

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      Украинка заняла второе место в MTB Eliminator, уступив победу француженке Колин Клаузуре.

       

      Теги: Спорт Китай велоспорт
      Источник: 24 Канал
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