Украинская велосипедистка стала вице-чемпионкой мира по MTB Eliminator в Китае
Украинская велосипедистка Ирина Попова стала серебряным призером на любительском Чемпионате мира Urban Cycling в китайском городе Чэнду. Соревнования длятся с 7 по 11 ноября.
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Украинка заняла второе место в MTB Eliminator, уступив победу француженке Колин Клаузуре.
Источник: 24 Канал
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