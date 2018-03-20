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Украинская заробитчанка покорила судей талант-шоу в Португалии: видео

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Судьи португальского талант-шоу Got Talent Portugal 2018
Судьи португальского талант-шоу Got Talent Portugal 2018 / Фото из открытых источников

Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила выступлением на талант-шоу в Португалии. Судьи Got Talent Portugal 2018 были поражены вокальными данными женщины.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта.

По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. 45-летняя украинка решила рассказать на телевидении свою историю и показать свое увлечение – пение.

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Для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены пением украинки.

"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.

Судьи отдали Майе Рудь три голоса. Поэтому украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу.

Смотрите выступление украинки Майи Рудь на танлант-шоу в Португалии:

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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