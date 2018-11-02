Украинская звезда балета Сергей Полунин снялся для именитого издания Esquire: фото

Танцор и актер из Украины Сергей Полунин стал героем ноябрьского выпуска британского журнала Esquire. Для новых фото звезда балета не только позировал в стильных нарядах, но и выполнял свои коронные па.

Об этом сообщают на сайте издания.

Автором фотоистории стал Фил Данлоп, который смог отразить характер актера на всех фотографиях. Для съемки Сергей надел такие вещи премиальных марок как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Boss, Tom Ford и Armani. Бархатные жакеты, классические брюки и повседневные футболки – все это прекрасно соединилось в образах Полунина, которые стилизовала Кэтрин Хейворд.

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Кроме вдохновленной мужской фотосессии украинский танцор рассказал о балете, актерской карьере и безумной страсти к татуировкам. Стоит добавить, что на левой руке Полунина уже несколько лет как набит герб Украины, с которым он выступает во всем мире.



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire



Сергей Полунин для Esquire

Напомним, что в сентябре Сергей Полунин запустил танцевальный флешмоб с хештегом #artup3, в котором призвал публиковать видеоролики в Instagram и указать три страны, которые хочет объединить. Сам танцор сделал несколько па на фоне русского Кремля, и признался, что мечтает объединить такие страны как Украина, Россия и Англия.

Кто такой Сергей Полунин?



Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.