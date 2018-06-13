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Украинская звезда балета Сергей Полунин станцевал в эффектном видеоролике

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / Скриншот из видео

Украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в объективе британского фэшн-фотографа и клипмейкера Ранкина. Сотрудничество с украинской звездой художнику очень понравилось.

Видео коллаборации танцора и фотографа опубликовали на сайте издания Nowness.

В ритмическом видео Сергей танцует в клетке, потом забирается в крошечный кукольный домик и изображает античную статую. Все кадры видеоистории происходят под песню Tempo британского трио Husky Loops.

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"Когда я впервые увидел Сергея, это было похоже на концерт Rolling Stones. Рок-н-ролл. Сергей излучает невероятную энергию каждым своим движением. И я все время думал, как передать это через камеру. Я хотел, чтобы он сошел с ума, сосредоточился на эмоциях, импровизировал столько, сколько захочет", – отметил восхищенный Ранкин.

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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