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      Украинская звезда НБА травмировалась

      12 Читати новину українською
      Алексей Лень травмировался
      Алексей Лень травмировался / The Athletic

      Украинский центровой Алексей Лень получил травму. Поэтому не сумел помочь своей команде "Атланта" в матче против "Индианы".

      По сообщению xsport, в украинском травма спины. Когда он сможет вернуться на площадке – пока неизвестно.

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      Из-за отсутствия Леня "Атланта" дома уступила "Индиане" 121:129.

      Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
      Источник: 24 Канал
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