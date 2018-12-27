Украинская звезда НБА травмировалась

Украинский центровой Алексей Лень получил травму. Поэтому не сумел помочь своей команде "Атланта" в матче против "Индианы".

По сообщению xsport, в украинском травма спины. Когда он сможет вернуться на площадке – пока неизвестно. Читайте также: Капитан сборной Украины по баскетболу покинул испанский клуб Из-за отсутствия Леня "Атланта" дома уступила "Индиане" 121:129.