Украинская звезда НБА травмировалась
Украинский центровой Алексей Лень получил травму. Поэтому не сумел помочь своей команде "Атланта" в матче против "Индианы".
По сообщению xsport, в украинском травма спины. Когда он сможет вернуться на площадке – пока неизвестно.
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Из-за отсутствия Леня "Атланта" дома уступила "Индиане" 121:129.
Источник: 24 Канал
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