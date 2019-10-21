Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини

Ліквідацію російського найманця Арсенія Павлова "Мотороли" провели російські спецслужби. Такий висновок вже зробили багато експертів та блогерів, але їхні висновки ґрунтувалися радше на логіці, аніж на конкретних фактах. У цьому матеріалі будуть вперше представлені матеріали, які прямо і непрямо вказують на російський слід.

16 жовтня ми всіх вітали з неофіційним Днем ліфтера, який було заснований рівно 3 роки тому. Але як би там не було, в цей день 3 роки тому у ліфті зламали "Моторолу", а після нього "Гіві" та Захарченка, які обіцяли на танках дійти до Києва. Тож з Днем ліфтера! І хай кожний терорист та шахтар, який вирішив за допомогою зброї зробити свою кар'єру на крові українців, відчує, як швидко може спускатися соціальний ліфт в пекло!

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Хактивісти кіберальянсу хакерських груп "КіберХунта", FalconsFlame, RUH8 таTrinity передали у розпорядження InformNapalm архіви з даними, отриманими з ґаджетів Арсенія Павлова та його дружини. Як доказ – надали дані з перехопленого листування по вайберу "Мотороли" та його дружини напередодні вбивства.

Поверхневий аналіз інформації вказує на те, що "Моторола" в останні тижні перед смертю був схвильований через конфлікт з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим. Тому він тиждень не жив вдома (хоч тільки 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) – ночував у кабінеті, очевидно, побоюючись за своє життя.



Переписа "Мотороли" з дружиною

В одному з останніх листувань жінка "Мотороли" згадує, що в їхньому будинку в ніч з 15 на 16 жовтня знімали охорону, після чого їй стало тривожно. Павлов же проінструктував її, щоб вона не вірила "страшим братам".

Інші документи



"Моторола"

Також ми дізнались, що колишній мийник машин був ще тим ловеласом і зберігав фото своєї коханки в себе на телефоні.



Фото коханки "Мотороли" в його телефоні



Коханка "Мотороли"

OSINT-експерти InformNapalm провели дорозвідку по фотографії і знайшли коханку "Мотороли" в соціальних мережах і встановили, що це мешканка Луганська Любов Захарова-Кустова.



Коханка "Мотороли" у соцмережі

Первинний аналіз інформації викрив досить цікаві епізоди з життя і смерті російського терориста Арсена Павлова.

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Як бонус – публікуємо відео з телефону терориста "Мотороли". Цікаво, що у "Мотороли" все-таки був смартфон "Самсунг".

Відео: "Моторола" записав комусь відео

Відео: "Моторола" і танці

Відео: "Моторола" показує кімнату, яка в них є в "батальйоні"

Що відомо про ліквідацію "Мотороли"Донецький бойовик Моторола (Арсен Павлов) загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті у власному ж помешканні в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинуватили якусь "українську диверсійно-розвідувальну групу". Проте в МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли.