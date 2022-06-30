Властвует черный юмор, – военный врач рассказал об особенностях работы с ранеными защитниками

Раненые военные успешно проходят реабилитацию в разных уголках Украины. После перенесенных ранений и операций раненые защитники и защитницы очень часто шутят над собой.

Об этом 24 каналу рассказал военный врач Андрей Жолоб. Он также отметил, что среди раненых военных, которые проходят реабилитацию, царит черный юмор.

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"На самом деле такие шутки – отличное средство от стресса. Раненые ребята часто сами шутят над своими травмами, ведь не хотят, чтобы их воспринимали как беспомощных", – добавляет Андрей Жолоб.

По его словам, очень важно с раненым пообщаться перед наркозом и после него – это очень помогает.

Какие ранения сейчас самые распространенные в военных госпиталях

В отличие от АТО, где боевые действия проводились медленнее, а ребята иногда позволяли себе быть в "горячей точке" без бронежилета – поступали преимущественно пациенты с травмами головы, говорит военный врач. Сейчас, более 80% всех травм – осколочные поражения верхних и нижних конечностей, добавляет Андрей Жолоб.

"Полевые травмы сейчас почти не распространены, разве что это огнестрельное поражение. Такие травмы могут быть вследствие уличных боев, например в Северодонецке", – отмечает медик.

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Наибольший обмен пленными состоялся – домой вернулись защитники "Азовстали"

Из плена 29 июня вернулись 144 украинских военных. Это был самый масштабный обмен с начала полномасштабной войны. Встречать наших бойцов приехали их родные, волонтеры и медики.

Большинство из освобожденных – тяжело ранены. В частности, они имеют огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Поэтому сразу после освобождения все герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход.

Удалось освободить 95 защитников "Азовстали"

Из всех освобожденных из плена военных 95 защитников "Азовстали", в том числе 43 бойца знаменитого полка, который защищал Мариуполь с 2014 года. В общем удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции.

Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освоожденных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

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