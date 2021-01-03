В Марокко 1 января произошел необычный инцидент: на судно, экипаж которого состоит из одесситов, напали пираты просто в порту Касабланки. Украинские моряки дали отпор бандитам, и те вынуждены были бежать.

На судно с украинцами в Марокко напали пираты

На грузовой корабль Viking Diamond (ходит под флагом Сингапура) в порту Касабланка, что в Марокко, 1 января напали пираты. Об этом рассказали в сообществе "Одесса как она есть" в фейсбуке.

Напомним В декабре пираты атаковали судно Stevia у Нигерии: в плен попали 6 украинцев

Это произошло, когда судно разгружали. Однако моряки – а экипаж судна состоит из 20 украинцев с Одессы – оказали сопротивление и дали отпор банде, поэтому пираты вынуждены были бежать.

Пиратов было примерно 15, в масках и водолазных костюмах, с ножами и палками. Было ли у них огнестрельное оружие – пока неизвестно.

На место инцидента оперативно поспели местные военные, часть нападавших они задержали, однако несколько злоумышленников смогли сбежать. Все украинцы же – целы и здоровы.