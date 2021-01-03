Украинские моряки из Одессы отбили нападение пиратов в порту в Марокко
В Марокко 1 января произошел необычный инцидент: на судно, экипаж которого состоит из одесситов, напали пираты просто в порту Касабланки. Украинские моряки дали отпор бандитам, и те вынуждены были бежать.
На судно с украинцами в Марокко напали пираты
На грузовой корабль Viking Diamond (ходит под флагом Сингапура) в порту Касабланка, что в Марокко, 1 января напали пираты. Об этом рассказали в сообществе "Одесса как она есть" в фейсбуке.
Напомним В декабре пираты атаковали судно Stevia у Нигерии: в плен попали 6 украинцев
Это произошло, когда судно разгружали. Однако моряки – а экипаж судна состоит из 20 украинцев с Одессы – оказали сопротивление и дали отпор банде, поэтому пираты вынуждены были бежать.
Пиратов было примерно 15, в масках и водолазных костюмах, с ножами и палками. Было ли у них огнестрельное оружие – пока неизвестно.
На место инцидента оперативно поспели местные военные, часть нападавших они задержали, однако несколько злоумышленников смогли сбежать. Все украинцы же – целы и здоровы.
Заметим, 2 января стало известно о другом инциденте с пиратством: якобы в Ливии несколько недель назад похитили 3 россиян и 1 украинца. В Общественной палате России заявили, что освободили людей и отправили за ними самолет.
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