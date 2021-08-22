Украинские парашютисты станцевали гопак на высоте 4 тысяч метров
Источник:ТСН
В Днепропетровской области состоялся воздушный фестиваль. Во время показательных выступлений украинские парашютисты станцевали в небе гопак.
Заметим, фестиваль "Свободное небо" в 2020 не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2021 же снова тысячи гостей посетили праздник.
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Гопак на высоте в четыре километра
После двухлетней паузы в августе 2021 состоялся традиционный воздушный фестиваль "Свободное небо". В Днепропетровскую область съехались снова около 40 тысяч гостей и много участников со всей Украины.
- Во время мероприятия самолеты и вертолеты рисовали в небе различные фигуры, которые впоследствии красили сине-желтым дымом.
- А еще и несли над облаками огромный флаг Украины 9 на 12 метров – в честь 30 годовщины Независимости.
21 же августа 16 парашютистов поднялись на высоту 4 тысячи метров, а там – исполнили украинский танец гопак. Выступление длилось всего минуту, но его стоит увидеть!
Гопак среди облаков от украинских парашютистов: смотрите видеоВажно: 24 августа 2021 Украина будет масштабно отмечать 30 годовщину своей Независимости.
- Вспомните, как украинцы праздновали первый День Независимости.
- И посмотрите, как будут праздновать тридцатый.
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