Украинские производители смазочных материалов заявили об остановке производств

Украинские производители смазочных материалов сегодня полностью парализованы. Начиная с 23 мая 2020 года все они не имеют права ни хранить, ни покупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе импортных базовых масел. А это практически все масла и смазочные материалы в стране.

Как прогнозируют эксперты, резкое и непродуманное введение акцизного налога на базовое масло в Украине, приведет колоссальное сокращение отечественного производства смазочной продукции, тысячи потерянных рабочих мест, приведет к росту безработицы в стране, наполнит украинский рынок низкопробным фальсификатом, приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет Украины, и обеспечит значительную прибыль импортному производителю. Кроме этого введенный акциз почувствуют на себе все 10 миллионов автомобилистов Украины, промышленные, аграрные предприятия, а вслед за ними и все украинцы.

Принятым законом обложили акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции – масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах – акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине.

В связи с этим, украинские производители смазочных материалов и трейдеры написали открытое Обращение отечественных производителей к руководству государства, народным депутатам Украины и руководителям государственных органов исполнительной власти относительно положений закона № 466 от 16.01.2020 года. Текст Обращения мы приводим ниже: