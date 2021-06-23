Украинские спецназовцы потренировались на эсминце королевы Великобритании: фото

Силы специальных операции Украины, США и Великобритании провели совместные учения на британском эсминце Defender. Военные отработали абордажные действия.

Что известно о тренировках

Тренировалась на эсминце сведенная абордажная группа специальных операций. С украинской стороны принимал участие 73-й морской центр специальных операций.

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Заметим, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Кроме того, их используют для освобождения кораблей от пиратов.

Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО,

– отметили в Министерстве обороны.

Украинские спецназовцы провели совместные учения с британцами и американцами / Фото Минобороны

Британский эсминец в порту Одессы

18 июня два судна НАТО – британский Defender D36 и фрегат Нидерландов HNMLS Eversten F805 пришвартовались на морском вокзале Одессы. Британский корабль, на котором и тренировались спецназовцы, впервые прибыл в Украину.

Эсминец вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Его длина достигает 152 метра, а ширина – 21. Скорость – более 30 узлов, что составляет примерно 56 километров в час. Судно оснащено артиллерийскими установками, ракетами, вертолетами и тому подобное.