Украинские военные испытали новый артиллерийский катер: красноречивые фото

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС отработали ряд задач в море вблизи Одессы. В частности, украинские военные испытали один из новых катеров.

Среди заданий, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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В ведомстве также отметили, что современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус судна с помощью "тепловых ловушек". Это по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов. Другим важным способом защиты является задымление.

Испытания ВМС в море: смотрите фото

Катера могут образовывать огромное дымовое облако для защиты от лазерного наведения управляемых противотанковых систем. Благодаря этому точное местонахождение катера на определенный период времени удается скрыть.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, экипажи катеров справились с поставленными задачами.

Ранее украинские военные испытали легкий переносной ракетный комплекс "Корсар". Он имеет усовершенствованный прицел, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.