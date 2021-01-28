Без квалифицированной медицинской помощи часто остаются украинцы, которые уехали на заработки за границу и заболели COVID-19.

Источник: сюжет телеканала "Украина"

В странах Евросоюза мигрантов отказываются принимать врачи, а не имея рецептов они даже не могут купить лекарства в аптеках, на это жалуются наши соотечественники.

"Единственное, что интересовало местные власти – не нарушаю ли режим самоизоляции", – рассказала корреспондентам студентка Екатерина Шимкович, которая заболела COVID-19, когда находилась в Германии.

Пугало то, что у меня были очень странные симптомы "короны". Пошла аллергия, и я иногда могла потерять сознание. И я им это рассказываю, а они говорят сидеть дома,

– добавила она.

Екатерина говорит, что в визите врача на дом ей отказали. Госпитализация же предусмотрена только для тех больных, которые имеют проблемы с дыханием.

"Пойти в больницу я тоже не могла, потому что меня бы никто не принял. Я думаю, могли бы даже штраф дать, что я с короной вышла", – говорит Шимкович.

Когда девушке отказали во врачебной помощи, она оказалась в безвыходной ситуации, ведь даже не выписали рецепт, без которого получить необходимые лекарства в аптеке в Германии невозможно. Тем более, Шимкович не могла претендовать на выплату страховки.

"Мне нужно было это все за свои средства покупать, и от кашля, и от температуры", – рассказала Екатерина.

Впоследствии студентка была вынуждена рассказать о ситуции, в которой оказалась, родителям, которые остались в Черновцах. Так девушка смогла наконец получить лекарства, ведь ей их переслали из Украины.

"Была паника, потому что у нас, в Черновцах, очень много случаев, очень много знакомых, которые переболели уже. И мы уже просто знали, как реагировать. И поэтому обратились к знакомым врачам. Как-то получили какую-то консультацию. Из Черновцов переправили на Германию очень много лекарств: антибиотиков, от кашля, от всего, что могли", – рассказала мама Екатерины Алла Шимкович.

Но речь не только о Германии, подобные ситуации случаются с украинцами практически во всех странах Европы. Поэтому в Украине появился новый вид бизнеса – частные "скорые" – направленного на помощь тем, кто остался один на один с болезнью в чужой стране.

"Если мигрант, то он мигрант, он никому не интересен. Ответственность никто не несет. Если медицина где-то сделала какую-то ошибку, там же не будет никаких судебных исков", – убежден Виктор Оманчукивский, владелец частной скорой.

Бизнес Оманчукивского помогает доставить "ковидних" больных из Европы домой.

Полностью укомплектованный автомобиль всем-всем, необходимой аппаратурой. Пациент ложится на каталку. Каталка правильной анатомической формы. Подключается больной, подключается на монитор пациент. Для чего? Чтобы врач следил за нам: за давлением, за сатурацией,

– рассказывает Оманчукивский.

Понятно, что такая услуга – удовольствие не из дешевых. Поездка на частном реанимобиле будет стоить в пять раз дороже тарифов такси. Однако даже при таких тарифах возвращение из-за границы на частной "скорой" обойдется дешевле лечения в Европе.

"Лечение очень дорогое. Последнего ковидника мы забирали из Италии. Он уже находился в реанимации на кислородной зависимости. И насколько я понял, насколько я видел те документы, сутки пребывания в анестезии, потому что это у нас называется реанимация, а там интенсивная анестезия, анестезиология, то там в Италии пребывание 1700 евро в сутки", – рассказывает Оманчукивский.

Сколько всего украинцев сейчас находятся за рубежом на работе или учебе – неизвестно, ведь достоверной статистики нет. Тем более, никто не считает, скольким выходцам из Украины в Европе сейчас нужна медицинская помощь и сколько из них ее так и не получили. В то же время только услугами Оманчукивского наши соотечественники пользуются по крайней мере раз в неделю.