Домой не хотят: большинство украинских рабочих хотят остаться в Польше – опрос
Среди трудовых мигрантов, которые работают в Варшаве, 52% хотят остаться в стране, как минумум на три года. Многие из них планируют остаться в Польше надолго.
В течение последних пять лет значительно возросло количество украинских заробитчан, которые хотели бы остаться в Польше. Об этом говорится в исследовании Национального банка Польши.
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Результаты опроса украинских заробитчан
- 24% опрошенных трудовых мигрантов говорят, что хотели бы остаться в Польше на постоянной основе.
- Еще 14% хотели бы остаться на срок от трех лет.
- 23% работников ответили, что планируют находиться в Польше год или меньше.
Сколько денежных переводов от украинских заробитчан поступило в 2019 году
- от трудовых мигрантов из Польши – 3,8 миллиарда долларов;
- из Чехии – 1,1 миллиарда долларов;
- из России трудовые мигранты перевели 1 миллиард долларов;
- из США – 0,98 миллиарда долларов;
- из Великобритании – 0,6 миллиарда долларов.
Кстати Полиция Чехии десятками задерживает украинцев и отправляет в "лагеря заробитчан"