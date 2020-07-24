Среди трудовых мигрантов, которые работают в Варшаве, 52% хотят остаться в стране, как минумум на три года. Многие из них планируют остаться в Польше надолго.

В течение последних пять лет значительно возросло количество украинских заробитчан, которые хотели бы остаться в Польше. Об этом говорится в исследовании Национального банка Польши. Актуально Почему украинцы ищут работу за границей: инфографика Результаты опроса украинских заробитчан 24% опрошенных трудовых мигрантов говорят, что хотели бы остаться в Польше на постоянной основе.

Еще 14% хотели бы остаться на срок от трех лет.

23% работников ответили, что планируют находиться в Польше год или меньше. Сколько денежных переводов от украинских заробитчан поступило в 2019 году от трудовых мигрантов из Польши – 3,8 миллиарда долларов;

из Чехии – 1,1 миллиарда долларов;

из России трудовые мигранты перевели 1 миллиард долларов;

из США – 0,98 миллиарда долларов;

из Великобритании – 0,6 миллиарда долларов. Кстати Полиция Чехии десятками задерживает украинцев и отправляет в "лагеря заробитчан" Обратите внимание! Среди мигрантов, которые работают в Варшаве, 52% хотят остаться в стране на срок от трех лет. В 2015 году таких было всего 8%. Тогда примерно 80% работающих в столице Польши украинцев планировали оставаться в стране на год.

Где работают украинцы заграницей / Инфографика 24 канала