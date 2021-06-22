Эта история случилась в Одессе, когда 52-летний мужчина приехал в город, чтобы помочь другу с новым проектом поддержки детей, убегающих из зоны конфликта на востоке Украины.

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Джеймс приехал волонтерить в Одессу

Мужчина продолжал работать в Великобритании и приезжал волонтерить в Одессу. Так продолжалось несколько месяцев. Впоследствии из-за снегопадов проект остановился. От нечего делать он принял предложение переводчицы Юлии познакомиться с ее подругой Ириной.

Между ним и 32-летней Ириной из Донецка якобы вспыхнула любовь. Они общались через переводчицу.

Ты подарил мне настоящую сказку. И спасибо за это... Я верю в тебя. Только ты можешь подарить мне это счастье. Я люблю тебя,

– писала Ирина Джеймсу.

Пара встречалась во время приездов Джеймса в Одессу в течение 6 месяцев. Они ходили в дорогие рестораны и в оперный театр. Об интиме речи не было, ведь с ними постоянно была переводчица, а Ирина заявила, что не верит в секс до свадьбы. Джеймс подумал, что это "очень высокий моральный стандарт".

Британец нашел "любовь"

Джеймс рассказал, что сделал Ирине под определенным давлением Юлии (переводчицы) и Ирины. Он влюбился, но не имел иллюзий относительно силы чувств Ирины. Последняя начала учить английский язык. Якобы для того, чтобы поехать в Великобританию. Однако впоследствии они поняли, что из-за большой бюрократии, для этого понадобится несколько лет.



Джейм сделал Ирине предложение и решил переехать в Украину / Фото ВВС

Британец продал свой дом и решил купить жилье в Одессе. Ирина посоветовала перевести деньги через компанию ее подруги – организатора свадеб Кристины. Он перечислил 200 тысяч долларов.

Впоследствии Ирина заявила, что забрать их можно, женившись с Кристиной. К настоящей свадьбе было несколько дней. Ирина угрожала его отменить, если банк не отдаст деньги и у них не будет своего жилья.

Джеймс женился с Кристиной

Британец согласился на условия Ирины и подруг. При поддержке своей невесты, 10 июля 2017 года он женился на организаторе свадеб Кристине Стаховой.

В тот же день 200 тысяч долларов "освободили". Ирина сказала, что их все потратили на квартиру. Впоследствии состоялась свадьба, которую оплатил Джейс – праздник ему стоило 20 тысяч долларов. Накануне брачной ночи Джеймса и Ирину отравили. Он говорит, что это сделал человек, которого он считал матерью Ирины.

Невеста в больницу с ним не поехала, еще несколько недель держалась в стороне. Заявила, что больна. Джейм переслал ей еще 12 тысяч долларов якобы для лечения.

Квартира стоила только 60 тысяч

Дружелюбный украинец вмешался и сообщил Джеймсу, что реальная стоимость его квартиры – 63 тысячи долларов, то есть на 140 тысячи долларов меньше, чем он заплатил. Джеймс понял, что женщины обманули его ориентировочно на 250 тысяч долларов, а это – две трети его сбережений.

У меня сердце упало. Это выходит за рамки человеческого понимания,

– заявил Джеймс.

Мужчина вернулся в Великобританию. Он устроился на другую работу, поэтому не хочет раскрывать свое имя. Об этой истории он не рассказал даже семье.

Он пытается вернуть свои деньги. Пока ему удалось отсудить квартиру за 63 тысячи долларов. В полиции делом не интересуются, поэтому он обратился к частному детективу Роберту Папиняну. Детектив открыто признается, что использует "запугивание" в работе.

Мы нашли Ирину возле дома. Дали ей срок до 20 июня, чтобы решить вопрос о выплате долга,

– рассказал Папинян.

Джеймс уверяет, что поделился историей для того, чтобы предупредить других искателей любви в Украине. На вопрос, "а что бы вы сказали тому, кто прочитает вашу историю и скажет: какой дурак!"

"Правильно скажет", – ответил он.

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