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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские активисты узнали "секреты выживания": смотрите видео

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В последнее время на украинских активистов нападают все чаще. В конце июля во дворе собственного дома на глазах жены и друга убили ветерана АТО Виталия Олешко, с позывным "Сармат", а в Херсоне облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

После серии нападений в столице устроили тренинг для общественных активистов.

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Адвокат Евгения Закревская больше четырёх лет защищает права пострадавших майдановцев, и тех, кого похитили и пытали в Крыму на Донбассе.

Если ваш незаконно задерживают, то прежде всего надо молчать до прибытия адвоката. А еще важно запомнить точное время задержания, чтобы законные 72 часа содержания под стражей не начали отсчитывать позже и внимательно прочитать протокол и сверить, все ли изъятые у вас вещи внесли в документ,
– подчеркнула она.

О безопасности стоит позаботиться не только в реальной жизни, но в и соцсетях. Активист и специалист сферы информационных систем Назарий Кравченко сам не раз попадал под удар хакеров. Советует держать в секрете номер, на который регистрируете электронную почту или собственный аккаунт. Признается, сам свои страницы в сетях оформил на зарубежный номер.

А политический консультант Алексей Ковжун напомнил, что нападавшие могут действовать не напрямую, а пытаться спровоцировать вас на ссору или драку. Поэтому главное сохранять спокойствие.

Такой семинар активисты устроили впервые. Однако, планируют их продолжать, ведь, к сожалению, нападения на активистов в Украине уже стали системными.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Новости Киева Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Убийство Виталия Олешко "Сармата"
Источник: 24 канал
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