Украинские альпинисты покорили Эверест: умопомрачительные фото

Группа в составе трех украинских альпинистов поднялась на самую высокую вершину мира – Эверест.

Как сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем, группа украинцев во главе с Тарасом Позднием поднялись на высочайшую гору мира в 9:30 14 мая по непальскому времени.

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В состав группы входят также львовянин Роман Городечний и днепрянин Дмитрий Семеренко.

Тарас Поздний после покорения Эвереста намерен подняться на еще один 8-тысячник – гору Лходзе.

Ранее покорение горы Лходзе без кислородной маски анонсировала первая украинка, которая покорила Эверест, Ирина Галай.

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