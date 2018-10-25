Украинские арбитры будут обслуживать матч Хачериди и Шахова в Лиге Европы

Украинская бригада арбитров будет обслуживать игру Лиги Европы между греческим ПАОКом Евгения Хачериди и Евгения Шахова и венгерским "Види".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Назначение главным рефери получил 42-летний Евгений Арановский. Ему будут помогать: Сергей Беккер и Олег Плужник. 4-й арбитр – Семен Шлончак. Дополнительные ассистенты: Николай Балакин и Анатолий Абдула.

Отметим, что Евгений Арановский уже работал в нынешнем сезоне на матче Лиги Европы. Украинский рефери обслуживал поединок раунда плей-офф "Османлиспор" – "Митьюлланд".

Напомним, матч ПАОКа против "Види" пройдет в Салониках на стадионе "Тумба" 25 октября. Начало встречи – в 22:00.

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