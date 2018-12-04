Украинские арбитры будут работать на матчах финальной стадии ЧМ-2019

ФИФА обнародовала список арбитров, которые будут работать на матчах финального турнира женского чемпионата мира, который пройдет в девяти городах Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.

В список вошли 27 главных арбитров и 48 помощников рефери, представляющих шесть конфедераций. Приятно, что в этом почетном реестре присутствуют и три украинки – Екатерина Монзуль, Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, сообщает Федерация футбола Украины.

Читайте также: Арбитр расплакался после драматического матча Германия – Нидерланды. У него умерла мама

Интересно, что путь арбитров в финал ЧМ начался еще в 2015 году, когда ФИФА запустила проект женского судейства "Дорога к Франции-2019".

В ближайшие шесть месяцев будет проходить напряженная подготовка арбитров к самому престижному женскому футбольному турнира на планете. Первый семинар состоится 13-17 декабря этого года в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже получила приглашение на него и наша Екатерина Монзуль.

В 2019 году состоятся два подготовительных сбора для арбитров женского ЧМ. Первый пройдет в феврале, а второй – в середине апреля. Последний подготовительный семинар запланирован уже перед самым началом турнира.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24