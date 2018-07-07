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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинские арбитры будут работать на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы

20 Читати новину українською
Арбитр Ярослав Козык
Арбитр Ярослав Козык / ФФУ

Украинские арбитры получили очередные назначения на поединки европейских кубковых турниров сезона-2018/2019.

11 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов латвийский "Спартакс" будет принимать сербскую "Црвену Звезду". На поединке будет работать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анатолий Абдула. Об этом сообщили в ФФУ.

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12 июля в первом квалификационном раунде Лиги Европы финский "Лахти" будет принимать исландский "Хафнарфьордур". На игре будет работать украинская бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком. На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

В тот же день на той же стадии Лиги Европы молдавский "Милсами" будет играть дома против словацкого "Словану". На встрече будет работать также бригада арбитров из Украины во главе с Виктором Романовым. На линиях ему будут помогать Сергей Беккер и Семен Шлончак. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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