Украинские арбитры будут работать на матчах Лиги Чемпионов

С 7-го по 13 августа в Харькове состоятся поединки квалификационного раунда женской Лиги чемпионов.

Местный "Жилстрой-1", а также румынский "Олимпия Клуж", валлийский "Кардифф Мет" и мальтийская "Биркиркара" будут бороться за путевки в 1/16 финала. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

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Прямую путевку в плей-офф получит победитель группы, будет шанс и у второй команды, но при определенных обстоятельствах. До 1/16-й выходят всего две лучшие вторые команды 10 отборочных групп.

Обратим ваше внимание на то, что в составе судейских бригад, которые будут работать на матчах в Харькове, будут и представители Украины. Назначение на турнир получили Ирина Петрова (ассистент арбитра) и Людмила Тельбух (4 арбитр).

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