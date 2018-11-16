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      Украинские арбитры будут работать на матче Лиги наций

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      Евгений Арановский обслужит матч Лиги наций
      Евгений Арановский обслужит матч Лиги наций

      18 ноября на "Олимпийском" стадионе в Афинах состоится поединок группы С2 Лиги наций, в котором сборная Греции будет принимать Эстонию.

      Украинец Евгений Арановский назначен главным арбитром матча Лиги наций УЕФА, пишет Федерация футбола Украины.

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      Помогать Евгению будут ассистенты Сергей Беккер и Олег Плужник (оба – из Харькова), четвертый арбитр – Семен Шлончак (Черкассы). Дополнительными помощниками арбитра назначили Сергей Бойко (Киевская область) и Анатолия Абдулу (Харьков).

      Отметим, что наблюдать за работой наших арбитров будет хорват Владо Свилокос.

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      Теги: Спорт Лига наций Футбол
      Источник: 24 Канал
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