Украинские арбитры будут работать на матче Лиги наций

18 ноября на "Олимпийском" стадионе в Афинах состоится поединок группы С2 Лиги наций, в котором сборная Греции будет принимать Эстонию.

Украинец Евгений Арановский назначен главным арбитром матча Лиги наций УЕФА, пишет Федерация футбола Украины.

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Помогать Евгению будут ассистенты Сергей Беккер и Олег Плужник (оба – из Харькова), четвертый арбитр – Семен Шлончак (Черкассы). Дополнительными помощниками арбитра назначили Сергей Бойко (Киевская область) и Анатолия Абдулу (Харьков).

Отметим, что наблюдать за работой наших арбитров будет хорват Владо Свилокос.

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