Украинские арбитры будут работать на матче Лиги наций
18 ноября на "Олимпийском" стадионе в Афинах состоится поединок группы С2 Лиги наций, в котором сборная Греции будет принимать Эстонию.
Украинец Евгений Арановский назначен главным арбитром матча Лиги наций УЕФА, пишет Федерация футбола Украины.
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Помогать Евгению будут ассистенты Сергей Беккер и Олег Плужник (оба – из Харькова), четвертый арбитр – Семен Шлончак (Черкассы). Дополнительными помощниками арбитра назначили Сергей Бойко (Киевская область) и Анатолия Абдулу (Харьков).
Отметим, что наблюдать за работой наших арбитров будет хорват Владо Свилокос.
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Источник: 24 Канал
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