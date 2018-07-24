Украинские арбитры будут судить квалификационные матчи Лиги Европы

Две бригады украинских рефери получили назначения на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 26 июля.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

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Встреча между словацким ДАК1904 и белорусским "Динамо" из Минска рассудит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Игорь Алехин и Владимир Володин. Четвертый арбитр – Ярослав Козик. Встреча состоится в словацком городе Дунайска Стреда.

На поединок в фарерском Торсхавне между местным "Б-36" и турецким "Бешикташем" назначен арбитр Евгений Арановский. Ассистенты – Сергей Беккер и Семен Шлончак, четвертый арбитр – Виталий Романов.

Напомним, что вскоре плеяда украинских футбольных арбитров примет участие в крупных европейских и мировых событиях.