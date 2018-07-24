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Украинские арбитры будут судить квалификационные матчи Лиги Европы

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Сергей Бойко рассудит матч Лиги Европы
Сергей Бойко рассудит матч Лиги Европы / Getty Images

Две бригады украинских рефери получили назначения на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 26 июля.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

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Встреча между словацким ДАК1904 и белорусским "Динамо" из Минска рассудит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Игорь Алехин и Владимир Володин. Четвертый арбитр – Ярослав Козик. Встреча состоится в словацком городе Дунайска Стреда.

На поединок в фарерском Торсхавне между местным "Б-36" и турецким "Бешикташем" назначен арбитр Евгений Арановский. Ассистенты – Сергей Беккер и Семен Шлончак, четвертый арбитр – Виталий Романов.

Напомним, что вскоре плеяда украинских футбольных арбитров примет участие в крупных европейских и мировых событиях.

Теги: Новости спорта Лига Европы
Источник: 24 Канал
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