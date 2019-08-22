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      Украинские архитекторы превратили старинную церковь в ивент-холл: фото перевоплощения

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      Известная украинская архитектурная студия balbek bureau поработала над тем, чтобы старинный католический храм превратился в современное публичное пространство.

      Речь идет о помещении бывшего храма Матери Божьей Гваделупской в Сан-Франциско. Теперь, кроме месс, здесь будут проводить культурные и образовательные мероприятия.

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      Что известно о храме? Римско-католическая церковь Матери Божьей Гваделупской расположена на улице Бродвей, 906 и является достопримечательностью Калифорнии. Она была построена в 1880 году, однако претерпела значительного разрушения после землетрясения и пожара в 1906 году.

      После этого храм реконструировали в стиле возрождения миссии" и здание стало одной из первых церквей в США, построенных из железобетона.

      До 1950-х здесь активно проводили службы, но со временем прихожан становилось все меньше и в начале 90-х было принято решение закрыть храм. Более 25 лет церковь была заброшенной и лишь полуподвальные помещения использовались как школа.

      Церква Сан-Франциско реконструкція публічний простір
      С середины 90-х здание церкви было заброшенным / Фото: balbek.com

      Как украинцы причастны к восстановлению храма? В 2016-м здание выкупил инвестор и решил обустроить внутри культурно-образовательный центр 906 World.

      По замыслу авторов, историческая постройка должна была превратиться в многофункциональный комплекс, проектирование которого доверили архитектурному бюро из Киева balbek bureau.

      церква Сан-Франциско реконструкція Слава Балбек
      Над перевоплощением пространства работало украинское бюро balbek bureau / Фото: balbek.com

      Главная идея пространства – создать площадку для развития молодых стартапов, где участники могли бы жить, работать, проводить встречи, развиваться и общаться с единомышленниками в едином, полном вдохновения и возможностей, пространстве.

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      В соседнем жилом здании разместился коливинг, в подвальном помещении церкви устроили учебный центр, а основной холл собора стал пространством для проведения различных мероприятий.

      Центральный холл церкви превратился в просторный зал, количество мест в котором может трансформироваться в зависимости от количества посетителей. Вместо алтаря в передней части зала установили натяжной экран 11 метров в высоту. Церковные фрески и витражи решили прикрыть.

      Пространство внутри храма может трансформироваться: фото

      Для расширения функциональности помещения архитекторы решили использовать подиумные конструкции. Стационарные мебель на них добавляют уютности.

      церква Сан-Франциско балбек бюро
      Стационарные мебель в помещении публичного пространства в помещении храма в Сан-Франциско / Фото: balbek.com

      Одним из условий проектирования была интеграция и установка всех элементов интерьера методом сухой сборки, не нарушая несущие конструкции здания.

      Современными формами и элементами декора дизайнеры подчеркнули геометрию, исторический и архитектурный образ здания.

       

      Мне кажется, мы делали этот проект вечность и нам помогала вселенная,
      – написал об этой работе основатель balbek bureau Слава Балбек.

       

      Прошлое здания не мешает сейчас проводить здесь самые разнообразные мероприятия — от занятий йогой и занятия по медитации до феминистских конференций и фестивалей виртуальной реальности и электронной музыки.

      Сравните, как выглядит бар, который обустроили в помещении церкви в бельгийском Антверпене.

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      Теги: Новости США Новости недвижимости Дизайн Знай наших! Новости недвижимости мира Архитектура Фотоновости
      Источник: 24 канал
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