16:40
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинские банки временно закрыли часть отделений и ввели ограничения: список

      - Читати новину українською

      Украинские банки временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделениях, чтобы снизить риски на время карантина.

      Список банков, которые ввели ограничения на время карантина

      К теме Приватбанк ввел санитарный час: как работают банки в условиях карантина

      "Креди Агриколь Банк" сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (здесь и далее – на начало года, по данным НБУ). Остальные работают только в будни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, говорится в сообщении банка.

      Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Банк также отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

      "УкрСиббанк" сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санитарный час и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

      Отделения "ТАСкомбанка" будут работать только в будни с 10:00 до 16:00. В отделениях могут находиться до пяти клиентов.

      "Кредобанк" сократил часы работы и работает сейчас с 10:00 до 16:30, ввел 2 перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество людей в отделении.

      "Идея Банк" и "Укрэксимбанк" ввели дополнительные санчасы и предупредили о возможном ограничении количества людей в своих отделениях.

      "Ощадбанк" принимает клиентов только в будни до 16:00.

      "ПРАВЭКС-БАНК" и "Глобус Банк" принимают клиентов в будни с 10:00 до 16:00.

      "ОТП Банк" принимает клиентов в будни с 9:00 до 17:00.

      Узнайте Какова ситуация с наличной валютой в Украине

      Все финансовые учреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными.

      профілактика коронавірусу правила як захиститися від коронавірусу
      Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

      Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Ощадбанк Карантин в Украине 2020 Банки Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:38 Последствия коронавируса: какие отрасли в Украине ожидает экономический кризис
      Інна Жолобович
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук