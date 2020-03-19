Украинские банки временно закрыли часть отделений и ввели ограничения: список

Украинские банки временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделениях, чтобы снизить риски на время карантина.

Список банков, которые ввели ограничения на время карантина

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"Креди Агриколь Банк" сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (здесь и далее – на начало года, по данным НБУ). Остальные работают только в будни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, говорится в сообщении банка.

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Банк также отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

"УкрСиббанк" сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санитарный час и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделения "ТАСкомбанка" будут работать только в будни с 10:00 до 16:00. В отделениях могут находиться до пяти клиентов.

"Кредобанк" сократил часы работы и работает сейчас с 10:00 до 16:30, ввел 2 перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество людей в отделении.

"Идея Банк" и "Укрэксимбанк" ввели дополнительные санчасы и предупредили о возможном ограничении количества людей в своих отделениях.

"Ощадбанк" принимает клиентов только в будни до 16:00.

"ПРАВЭКС-БАНК" и "Глобус Банк" принимают клиентов в будни с 10:00 до 16:00.

"ОТП Банк" принимает клиентов в будни с 9:00 до 17:00.

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