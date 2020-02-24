Украинские банки за год повысили свои доходы более чем на миллиард гривен: детали

Национальный банк Украины зафиксировал прибыль украинских банков в январе 2020 года в сумме 6,6 миллиарда гривен. Это на 22% больше, чем было в январе 2019 года – 5,4 миллиарда гривен.

Основными фкторами роста стали высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, сообщает Нацбанк.

К слову: Чтобы платить ипотеку в Украине, надо торговать наркотиками или оружием, – Гончарук

В то же время на 12% выросли и прямые доходы банков. За год они увеличились от 20,17 миллиарда гривен до 22,6 миллиарда. Тем временем расходы выросли на 8% – от 14,8 миллиарда до 16 миллиардов гривен.

Факторы роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 миллиарда гривен;

рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 миллиарда гривен;

положительный результат от переоценки и от операций купли продажи – 2,7 миллиарда гривен;

низкий объем отчислений банками в резервы – 1,3 миллиарда гривен против 1,8 миллиарда прошлого года.

В 2019 году украинский банковский сектор установил рекорд доходности – 59,6 миллиарда гривен прибыли за год. Если в течение года доходность украинских банков будет продолжать расти, то к концу года может быть установлен новый рекорд.