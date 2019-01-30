13:39
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Украинские баскетболисты неудачно выступили в Лиге чемпионов и Еврокубке: видео

      10 Читати новину українською
      Сергей Кравцов не помог "Фуэнлабраде" победить в Лиге чемпионов
      Сергей Кравцов не помог "Фуэнлабраде" победить в Лиге чемпионов / ФБУ

      Украинские баскетболисты Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь сыграли за свои команды в еврокубках. Обе команды потерпели поражение.

      Капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов вышел в старте на матч Лиги чемпионов, в котором его "Фуэнлабрада" на выезде уступила чешскому "Нимбурку" (87:104).

      Читайте также: Михайлюк исполнил эффектный данк и шокировал фанов "Лейкерс": видео

      За 27 минут на площадке украинец набрал 11 очков (5/11 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 5 подборов (3 в нападении) и 1 передачу при 1 потере и 2 фолах (РЕ +9).

      Потерпел поражение и "Монако" украинца Сергея Гладыря. Команда нашего защитника в Еврокубке дома уступила немецкой "Альбе" (61:75), а Гладырь за 15 минут ошибся в одном трехочковом, сделал 2 подбора и 1 передачу при 1 потере и 2 фолах (РЕ -1).

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 65
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 147
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4451
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2473
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 1218
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      "Архитектор" возвращается в сборную Италии, бразилец планирует будущее в "Барсе"
       7 октября 2014 , 09:50
      На концерте по поводу чемпионства "Динамо" выступят "Океан Эльзы", ВВ и другие звезды
       22 мая 2015 , 10:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук