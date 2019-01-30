Украинские баскетболисты неудачно выступили в Лиге чемпионов и Еврокубке: видео

Украинские баскетболисты Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь сыграли за свои команды в еврокубках. Обе команды потерпели поражение.

Капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов вышел в старте на матч Лиги чемпионов, в котором его "Фуэнлабрада" на выезде уступила чешскому "Нимбурку" (87:104).

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За 27 минут на площадке украинец набрал 11 очков (5/11 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 5 подборов (3 в нападении) и 1 передачу при 1 потере и 2 фолах (РЕ +9).

Потерпел поражение и "Монако" украинца Сергея Гладыря. Команда нашего защитника в Еврокубке дома уступила немецкой "Альбе" (61:75), а Гладырь за 15 минут ошибся в одном трехочковом, сделал 2 подбора и 1 передачу при 1 потере и 2 фолах (РЕ -1).

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